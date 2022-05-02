Эвакуация из Мариуполя. Автобусы задерживаются, горожан просят оставаться у точки сбора

Эвакуационные автобусы, которые должны забрать жителей блокадного Мариуполя, задерживаются и еще не прибыли к точке сбора. Горожан просят оставаться по указанному адресу, возле ТРЦ "Порт Сити".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00 продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ "Порт Сити"", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что, несмотря на трудности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.
Напомним, начало эвакуации мирного населения из Мариуполя перенесли на 2 мая.
Маршрут колонны пройдет через Токмак и Васильевку. Людям разрешили присоединиться на собственном транспорте.
Кроме того, жителям Мариуполя придется пройти фильтрацию оккупантов в Мангуше.
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