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Эвакуация людей из Мариуполя возможна только при содействии ООН, - Верещук

Ирина Верещук (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что эвакуация десятков тысяч людей, которые до сих пор находятся в Мариуполе, возможна только с помощью ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

Ранее мы сообщали, что из Мариуполя эвакуировали уже более 100 тысяч человек.

Также мы писали, что оккупанты могли похоронить в братской могиле в Мангуше до 9000 мариупольцев.

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ООНМариупольИрина Верещук