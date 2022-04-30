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Эвакуация из Луганской области запланирована из 6 городов: список

Фото: сегодня эвакуация из Луганской области запланирована из 6 городов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 апреля в Луганской области продолжат пытаться эвакуировать мирных жителей. Места сбора запланированы в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горное, Приволье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.

"В безопасных городах будет бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь! Помогайте нам распространять информацию, передавайте адреса мест сбора тем, у кого нет мобильной связи!!! Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной", - написал Гайдай.

Места сборов

Места сборов для организованного выезда к железнодорожным вокзалам следующие:

Лисичанск:

  • центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Кв. 40 лет Победы, возле дома 15

Приволье:

  • центральная площадь;

Северодонецк:

  • городской Дворец Культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

  • Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное:

  • дом культуры Украина. Гагарина 13а

Попасная

  • ул. Мира 155 и 142

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация!"- призывал Гайдай.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на сегодня дополнительно четыре эвакуационных рейса.

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