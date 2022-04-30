Евакуація з Луганської області запланована з 6 міст: список

Сьогодні, 30 квітня в Луганській області продовжать намагатися евакуювати мирних жителів. Місця збору заплановані в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Привілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.
"В безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу! Допомагайте нам поширювати інформацію, передавайте адреси місць збору тим, в кого немає мобільного зв‘язку!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної", - написав Гайдай.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів наступні:
Лисичанськ:
Привілля:
Сєвєродонецьк:
Рубіжне:
Гірське:
Попасна
Також у Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.
"Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація!" - закликав Гайдай.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатково чотири евакуаційні рейси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.