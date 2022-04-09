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Эвакуация из Луганской области: сегодня будет пять гуманитарных коридоров

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Юлия Бойко

Эвакуация из Луганской области 9 апреля будет проходить по пяти гуманитарным коридорам. Автобусы ждут людей с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что сегодня гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать по пяти направлениям - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Горская община.

По словам руководителя Луганской области Сергея Гайдая, ранее несколько попыток вывезти людей из Попасной оказались напрасными, поскольку туда тяжело добраться. И из Рубежного люди не в состоянии выбраться из занятого оккупантами центрального района.

"Вчерашние кровавые события в Краматорске усложнили спасение жизней, но мы не останавливаемся. Есть наработанные варианты эвакуации, и мы будем вывозить жителей области до последней возможности. Автобусы вас ждут с самого утра. Выезжайте и сохраните жизнь, а затем обязательно вернемся в родной город и отстроим его", - отметил он.

Места сборов:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Первомайская, 42;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня.

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Луганскэвакуация