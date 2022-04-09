Евакуація з Луганської області: сьогодні буде п'ять гуманітарних коридорів

Повідомляється, що сьогодні гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть за п'ятьма напрямками - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна і Гірська громада.

За словами керівника Луганської області Сергія Гайдая, раніше кілька спроб вивезти людей з Попасної виявилися марними, оскільки туди важко дістатися. І з Рубіжного люди не в змозі вибратися із зайнятого окупантами центрального району.

"Вчорашні криваві події в Краматорську ускладнили порятунок життів, але ми не зупиняємося. Є напрацьовані варіанти евакуації, і ми будемо вивозити жителів області до останньої можливості. Автобуси вас чекають з самого ранку. Виїжджайте і збережіть життя, а потім обов'язково повернемося в рідне місто і відбудуємо його", - зазначив він.

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