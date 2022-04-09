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Евакуація з Луганської області: сьогодні буде п'ять гуманітарних коридорів

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Юлія Бойко

Евакуація з Луганської області 9 квітня проходитиме по п'яти гуманітарних коридорах. Автобуси чекають людей з самого ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть за п'ятьма напрямками - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна і Гірська громада.

За словами керівника Луганської області Сергія Гайдая, раніше кілька спроб вивезти людей з Попасної виявилися марними, оскільки туди важко дістатися. І з Рубіжного люди не в змозі вибратися із зайнятого окупантами центрального району.

"Вчорашні криваві події в Краматорську ускладнили порятунок життів, але ми не зупиняємося. Є напрацьовані варіанти евакуації, і ми будемо вивозити жителів області до останньої можливості. Автобуси вас чекають з самого ранку. Виїжджайте і збережіть життя, а потім обов'язково повернемося в рідне місто і відбудуємо його", - зазначив він.

Місця зборів:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТВ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Першотравнева, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на сьогодні.

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Луганськевакуація