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Эвакуация из Луганской области: из каких городов сегодня можно выехать

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Луганская область, Среда 27 апреля 2022 09:15
Эвакуация из Луганской области: из каких городов сегодня можно выехать Фото: сегодня в Луганской области продолжат эвакуировать людей (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 апреля в Луганской области продолжат эвакуировать людей из городов, где это еще возможно. В частности, места сборов запланированы в пяти городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"27 апреля эвакуационные автобусы попытаются, как и днем ранее, эвакуировать людей отовсюду, где возможно", - написал Гайдай.

По его словам, планируется эвакуация людей из городов:

  • Северодонецк,
  • Лисичанск,
  • Рубежное,
  • Попасная,
  • Горное,
  • села и поселки этих общин, куда еще существует проезд.

"Эвакуируйтесь быстрее: не бойтесь изменить жизнь. Сейчас любая попытка перемен - к лучшему. Практически каждому из жителей области уже нечего терять. А в других регионах Украины, куда вас отвезут бесплатно, найдут крышу над головой. Но главное - там безопасно. Функционирует инфраструктура, открыты магазины, продолжается обучение в школах, есть потребность в новых работниках. Следует лишь принять решение - жить не под пулями и градами. Эвакуируем каждого, кто пожелал. Если не можете самостоятельно добраться до мест сборов - сообщите о своем месте нахождения. Вам помогут. Автобусы уже отправились", - призвал Гайдай.

Напомним, что за прошедшие сутки, в результате российских обстрелов в Луганской области были повреждены и разрушены несколько жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Нижнем, Белогоровке.

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