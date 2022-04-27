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В Луганской области из-за вражеских обстрелов разрушены 7 домов. Поврежденных гораздо больше

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Луганская область, Среда 27 апреля 2022 07:57
В Луганской области из-за вражеских обстрелов разрушены 7 домов. Поврежденных гораздо больше Фото: последствия вражеского обстрела в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

В результате российских обстрелов в Луганской области были повреждены и разрушены несколько жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Нижнем, Белогоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Он отметил, что от атак российских войск страдала в течение минувших суток практически вся территория области.

"И почти всюду враг попал в жилищный фонд. Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один - в Нижнем, еще два - в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка - повреждены МАФы. Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья", - рассказал глава ОВА.

Гайдай обратил внимание, что тут речь идет только о разрушениях, где произошли серьезные возгорания после обстрелов.

"Есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако пламени не было и спасателей никто не вызвал. Эти повреждения будут считать в течение дня. В частности, когда будут обследовать наличие остатков взрывоопасных предметов", - говорит он.

Последствия российских обстрелов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, накануне в Луганской области российские оккупанты за сутки 17 раз обстреляли мирных жителей. Больше всего повреждений было в Попасной, Лисичанске и Горской общине.

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