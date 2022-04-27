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Евакуація з Луганської області: з яких міст сьогодні можна виїхати

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Луганська область, Середа 27 квітня 2022 09:15
Евакуація з Луганської області: з яких міст сьогодні можна виїхати Фото: сьогодні в Луганській області продовжать евакуювати людей (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 квітня в Луганській області продовжать евакуювати людей з міст, де це ще можливо. Зокрема, місця зборів заплановані у п'яти містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram.

"27 квітня евакуаційні автобуси спробують, як і днем раніше, евакуювати людей звідусіль, де можливо", - написав Гайдай.

За його словами, планується евакуація людей з міст:

  • Сєвєродонецьк,
  • Лисичанськ,
  • Рубіжне,
  • Попасна,
  • Гірське,
  • села і селища цих громад, куди ще існує проїзд.

"Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін - на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне - там безпечно. Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише прийняти рішення - жити не під кулями та градами. Евакуюємо кожного, хто забажав. Якщо не можете самостійно дістатися місць зборів - повідомте про своє місце знаходження. Вам допоможуть. Автобуси вже вирушили", - закликав Гайдай.

Нагадаємо, що минулої доби, в результаті російських обстрілів в Луганській області були пошкоджені та зруйновані кілька житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Нижньому, Білогорівці.

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