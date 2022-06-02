Эвакуация в Луганской области. Гайдай объяснил, могут ли еще вывозить людей

Эвакуация в Луганской области официально остановилась из-за активных боевых действий. Однако из некоторых населенных пунктов пытаются вывезти людей, учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, эвакуация из Северодонецка пока невозможна. Однако вчера из Горной общины удалось вывезти местных жителей. Также могут возобновить эвакуацию из Лисичанска, если ситуация с безопасностью позволит это сделать.

В целом Лисичанск остается под контролем украинских военных. В город еще подвозят гуманитарные грузы. Однако оккупанты постоянно обстреливают Лисичанск, в частности вчера вражеские снаряды попали в больницу.

"Но в целом, эвакуация из Луганской области пока опасна. Советуем оставаться в укрытиях! Все населенные пункты области под постоянными вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.