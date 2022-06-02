Российские военные избегают боев на Северском Донце в попытке захватить Лисичанск, - ISW
Российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области, избежав боев на Северском Донце со стороны Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Оккупанты ведут бои в Устиновке и Мирной Долине, что, вероятно, является попыткой продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.
Они также сражаются за контроль над Белогоровкой, где в начале мая предприняли дорогостоящую и неудачную попытку форсирования реки Северский Донец, и Врубовкой, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.
Аналитики отмечают, чтобы российские силы получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка, но видимо русские не смогли это сделать, и все еще не контролируют дорогу Райгородок-Славянск.
Напомним, эксперты заявили, что Россия сконцентрировалась на Донбассе, но сделала себя уязвимой в Херсонской области.
Ранее в ISW говорили о том, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух оккупантов.
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