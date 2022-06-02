Евакуація в Луганській області. Гайдай пояснив, чи можуть ще вивозити людей

Евакуація в Луганській області офіційно зупинилася через активні бойові дії. Проте з деяких населених пунктів намагаються вивезти людей, враховуючи безпекову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, евакуація з Сєвєродонецька наразі неможлива. Проте вчора з Гірської громади вдалося вивезти місцевих жителів. Також можуть поновити евакуацію з Лисичанська, якщо безпекова ситуація дозволить це зробити.

Загалом Лисичанськ залишається під контролем українських військових. До міста ще підвозять гуманітарні вантажі. Проте окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ, зокрема вчора ворожі снаряди влучили в лікарню.

"Але в цілому, евакуація з Луганщини наразі небезпечна. Радимо залишатися в укриттях! Всі населені пункти області під постійними ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.