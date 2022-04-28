Эвакуация из Луганской области: автобусы ждут желающих в пяти городах

Сегодня, 28 апреля, продолжится эвакуация из Луганской области. Эвакуационный транспорт будет ждать людей в пяти городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что сегодня эвакуационный транспорт будет ждать желающих спастись от "русского мира" в пяти городах - Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горское и Северодонецк.

"Каждого, кто придет, кому помогут добраться волонтеры или полиция, мы отвезем или к железнодорожным вокзалам Донецкой области, или сразу в безопасные регионы Украины. Эвакуируйтесь!", - обратился к жителям области глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, не стоит ждать ситуации, когда придется эвакуироваться пешком.

"Прорывайтесь из-под огня россиян, как это делают жители Рубежного и Попасной, тех частей городов, где идут бои. Мы знаем, скольким удалось выбраться, однако нам неизвестно, какое количество людей россияне расстреляли за попытки эвакуироваться. Не упускайте возможности. Сейчас это безопасно и бесплатно. Эвакуационный транспорт наготове", - добавил он.