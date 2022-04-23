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Эвакуация из Луганской области 23 апреля: названы места сборов

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 апреля в Луганской области будут эвакуировать мирных жителей. Она запланирована из Попасной, Рубежного, Горной общины, Северодонецка и Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

В свою очередь Гайдай подчеркнул, эвакуация бесплатная.

"Бесплатно будут вывозить сегодня жителей Северодонецка и Лисичанска и попытаются попасть к Рубежному, Попасной, Горному", - написал он.

Места собраний:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Вчера местами помешали обстрелы, где рискнули и удалось спасти людей. 23 апреля "режим тишины" вновь не обещают - россияне его просто не предоставят. Они, наверное, получают удовольствие, когда открывают огонь по населенным пунктам с людьми, поэтому делают все, чтобы вас не выпускать. Спасайтесь, пока мы можем вам помочь. Сложно эвакуировать людей, доставлять еду и воду. С каждым днем все труднее. Выезжайте! Вы не останетесь наедине: есть города, куда переехали сотни ваших знакомых и друзей, тысячи земляков, которые эвакуировались раньше. Ну и, конечно, волонтеры, которые помогут со всеми потребностями", - призвал глава ОВА.

Напомним, российская армия за минувшие сутки 12 раз обстреляли Луганскую область. Наихудшая ситуация в Попасной, из-за вражеских атак там погибли два человека.

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Луганскэвакуация