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Евакуація з Луганської області 23 квітня: названі місця зборів

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 квітня у Луганській області евакуюватимуть мирних жителів. Вона запланована з Попасної, Рубіжного, Гірської громади, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

Своєю чергою Гайдай наголосив, евакуація безкоштовна.

"Безоплатно вивозитимуть сьогодні жителів Сєвєродонецька та Лисичанська та спробують потрапити до Рубіжного, Попасної, Гірського", - написав він.

Місця зборів:

  • Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Вчора подекуди завадили обстріли, десь ризикнули і вдалося врятувати людей. 23 квітня "режиму тиші" знов не обіцяють - росіяни його просто не нададуть. Вони, напевно, отримують задоволення, коли відкривають вогонь по населених пунктах із людьми, тому роблять все, щоб вас не випускати. Рятуйтеся, допоки ми можемо вам допомогти. Складно евакуювати людей, доставляти їжу та воду. Із кожним днем все важче. Виїжджайте! Ви не залишитеся наодинці: є міста, куди переїхали сотні ваших знайомих та друзів, тисячі земляків, які евакуювалися раніше. Ну і, звісно, волонтери, які допоможуть з усіма потребами", - закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, через ворожі атаки там загинули двоє людей.

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Луганськевакуація