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Не евакуація. Кличко не виключає тимчасовий переїзд киян до передмістя

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

З Києва на зимовий період можуть вивезти частину людей до передмість столиці. Але про повномасштабну евакуацію не йдеться.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоби там тимчасово побути", - зазначив мер Києва.

Водночас, Кличко виступає проти евакуації мешканців Києва, але не виключає тимчасового переселення певних категорій людей до передмістя столиці.

"У росіян ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід і залишили їм країну. Ми їм не потрібні, потрібна територія. Не дочекаються. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо. Але зараз про це не йдеться. Але нам потрібно мати різні сценарії дій", - додав Кличко.

Нагадаємо, раніше у КМДА заявляли, що наразі ситуація у Києві контрольована, тому причин говорити про евакуацію населення немає. Втім, влада напрацьовує різні варіанти реагування у разі надзвичайних подій.

Додамо, у Кабміні також робили заяву про евакуацію із Києва. Прем'єр-міністр Денис Шмігаль запевняв, що зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію зі столиці. Однак вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

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КиївевакуаціяВторгнення Росії до України