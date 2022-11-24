Не евакуація. Кличко не виключає тимчасовий переїзд киян до передмістя

З Києва на зимовий період можуть вивезти частину людей до передмість столиці. Але про повномасштабну евакуацію не йдеться.

"Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоби там тимчасово побути", - зазначив мер Києва.

Водночас, Кличко виступає проти евакуації мешканців Києва, але не виключає тимчасового переселення певних категорій людей до передмістя столиці.

"У росіян ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід і залишили їм країну. Ми їм не потрібні, потрібна територія. Не дочекаються. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо. Але зараз про це не йдеться. Але нам потрібно мати різні сценарії дій", - додав Кличко.