RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не эвакуация. Кличко не исключает временный переезд киевлян в пригород

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Из Киева на зимний период могут вывезти часть людей в пригороды столицы. Но о полномасштабной эвакуации речи не идет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", - отметил мэр Киева.

В то же время, Кличко выступает против эвакуации жителей Киева, но не исключает временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы.

"У россиян ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад и оставили им страну. Мы им не нужны, нужна территория. Не дождутся. Об эвакуации речь сейчас не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", - добавил Кличко.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что в настоящее время ситуация в Киеве контролируема, поэтому причин говорить об эвакуации населения нет. Впрочем, власти нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных событий.

Добавим, в Кабмине также делали заявление об эвакуации из Киева. Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из столицы. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевэвакуацияВторжение России в Украину