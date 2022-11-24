Не эвакуация. Кличко не исключает временный переезд киевлян в пригород

Из Киева на зимний период могут вывезти часть людей в пригороды столицы. Но о полномасштабной эвакуации речи не идет.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", - отметил мэр Киева.
В то же время, Кличко выступает против эвакуации жителей Киева, но не исключает временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы.
"У россиян ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад и оставили им страну. Мы им не нужны, нужна территория. Не дождутся. Об эвакуации речь сейчас не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", - добавил Кличко.
Напомним, ранее в КГГА заявляли, что в настоящее время ситуация в Киеве контролируема, поэтому причин говорить об эвакуации населения нет. Впрочем, власти нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных событий.
Добавим, в Кабмине также делали заявление об эвакуации из Киева. Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из столицы. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.
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