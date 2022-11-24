Не эвакуация. Кличко не исключает временный переезд киевлян в пригород

Из Киева на зимний период могут вывезти часть людей в пригороды столицы. Но о полномасштабной эвакуации речи не идет.

"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", - отметил мэр Киева.

В то же время, Кличко выступает против эвакуации жителей Киева, но не исключает временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы.

"У россиян ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад и оставили им страну. Мы им не нужны, нужна территория. Не дождутся. Об эвакуации речь сейчас не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем. Но сейчас речи об этом не идет. Но нам нужно иметь разные сценарии действий", - добавил Кличко.