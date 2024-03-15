Евакуація із Сумської області: за три дні виїхали майже понад 180 осіб

З Великописарівської громади в Сумській області за останні 3 дні виїхали понад 180 жителів. Це пов'язано з обстрілами окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що в громаді організовано переміщення населення, яке виявило бажання виїхати в більш безпечні місця. Обласна військова адміністрація у співпраці з військовими, правоохоронцями забезпечує евакуаційні заходи, надаючи всебічну підтримку.
Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх разом із головою Великописарівської громади та старостою одного з населених пунктів узгодили плани подальших дій, щодо евакуаційних маршрутів та безпеки населення.
Найбільша кількість - 84, з них 20 дітей виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади.
Унаслідок обстрілів Великописарівської громади впродовж останніх п'яти днів загинуло 3 людини, поранено - 13, з них 5 дітей.
У громаді не припиняється робота з інформування населення щодо необхідності виїзду з територій, які постійно зазнають ворожого вогневого впливу. Наразі в Сумській області з небезпечних територій уже евакуювалося 4523 особи, зокрема 829 дітей.
На сьогодні виїхали всі мешканці з 22 населених пунктів розташованих на території 3 районів 6 територіальних громад, які підлягали евакуації.
"Ще раз закликаємо жителів прикордонних населених пунктів подбати про свою безпеку. Зв'язуйтеся з представниками влади на місцях і виїжджайте в більш безпечні місця", - додали в ОВА.
Учора Артюх заявив, що в прикордонні з Росією за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.
А Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.