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Эвакуация из Сумской области: за три дня выехали почти более 180 человек

Архивное фото: Эвакуация из Сумской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из Великописаревской громады в Сумской области за последние 3 дня выехали более 180 жителей. Это связано с обстрелами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что в громаде организовано перемещение населения, которое изъявило желание выехать в более безопасные места. Областная военная администрация в сотрудничестве с военными, правоохранителями обеспечивает эвакуационные мероприятия, оказывая всестороннюю поддержку.

Начальник областной военной администрации Владимир Артюх вместе с председателем Великописаревской громады и старостой одного из населенных пунктов согласовали планы дальнейших действий, по эвакуационным маршрутам и безопасности населения.

Наибольшее количество - 84, из них 20 детей выехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов громады.

Жертвы обстрелов

В результате обстрелов Великописаревской громады в течение последних пяти дней погибли 3 человека, ранены - 13, из них 5 детей.

В громаде не прекращается работа по информированию населения о необходимости выезда с территорий, которые постоянно подвергаются вражескому огневому воздействию. Сейчас в Сумской области из опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

Людей призывают эвакуироваться

На сегодня выехали все жители из 22 населенных пунктов расположенных на территории 3 районов 6 территориальных общин, которые подлежали эвакуации.

"Еще раз призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности. Связывайтесь с представителями власти на местах и выезжайте в более безопасные места", - добавили в ОГА.

Что предшествовало

Вчера Артюх заявил, что в приграничье с Россией за последние два дня раздалось 800 взрывов. Это полугодовая норма обстрелов региона.

А Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.

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