Евакуація із Сумської області: за три дні виїхали майже понад 180 осіб

З Великописарівської громади в Сумській області за останні 3 дні виїхали понад 180 жителів. Це пов'язано з обстрілами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Зазначається, що в громаді організовано переміщення населення, яке виявило бажання виїхати в більш безпечні місця. Обласна військова адміністрація у співпраці з військовими, правоохоронцями забезпечує евакуаційні заходи, надаючи всебічну підтримку.

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх разом із головою Великописарівської громади та старостою одного з населених пунктів узгодили плани подальших дій, щодо евакуаційних маршрутів та безпеки населення.

Найбільша кількість - 84, з них 20 дітей виїхали з Великої Писарівки після масованих обстрілів громади.

Жертви обстрілів

Унаслідок обстрілів Великописарівської громади впродовж останніх п'яти днів загинуло 3 людини, поранено - 13, з них 5 дітей.

У громаді не припиняється робота з інформування населення щодо необхідності виїзду з територій, які постійно зазнають ворожого вогневого впливу. Наразі в Сумській області з небезпечних територій уже евакуювалося 4523 особи, зокрема 829 дітей.

Людей закликають евакуюватися

На сьогодні виїхали всі мешканці з 22 населених пунктів розташованих на території 3 районів 6 територіальних громад, які підлягали евакуації.

"Ще раз закликаємо жителів прикордонних населених пунктів подбати про свою безпеку. Зв'язуйтеся з представниками влади на місцях і виїжджайте в більш безпечні місця", - додали в ОВА.

Що передувало

Учора Артюх заявив, що в прикордонні з Росією за останні два дні пролунало 800 вибухів. Це піврічна норма обстрілів регіону.

А Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.