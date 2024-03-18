Евакуація із Сумської області: у Попівці залишається близько 20 людей, з ними немає зв'язку

З прикордонних населених пунктів Сумської області вже шостий день евакуйовують населення. У селі Попівка Великописарівської громади наразі залишається близько 20 людей, однак з ними відсутній зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови громади Людмили Бірюкової в ефірі телемарафону.
"Люди не дослухалися, коли було розпорядження про евакуацію із 5-кілометрової зони й на сьогодні ми не маємо доступу до цих людей і вони змушені вибиратися власним транспортом або пішки. Далі їх евакуйовує ДСНС, поліція, щоденно є евакуаційні маршрути", - розповіла Бірюкова.
За її словами, з селом Попівка наразі зв'язку немає, інформацію про ситуацію у населеному пункті розповідають військові.
Як розповіла голова громади, люди виходять з села польовими дорогами. Там залишилося до 20 людей. До війни в селі жило близько 400 мешканців.
Також евакуація ускладнена у селах Лугівка та Олександрівка, звідти евакуювати людей допомагають військові.
Додамо, до повномасштабного вторгнення РФ у Великописарівській громаді жило понад 10 тисяч людей.
Нагадаємо, в Сумській ОВА знову закликали жителів прикордонних населених пунктів потурбуватися про свою безпеку та евакуюватися через російські обстріли.
В адміністрації просять зв'язуватися щодо цього питання з головами громад та старостами на місцях.
"Виїжджайте в безпечні місця, подбайте про себе та своїх рідних", - наголосили в ОВА.
Вчора ми повідомляли, що, за даними адміністрації, з Великописарівської громади, яка щодня перебуває під ворожими обстрілами, з 13 по 17 березня евакуйовано 256 осіб, в тому числі 26 дітей.
Зокрема, вчора у безпечні місця з території громади переміщено 55 осіб, з них 2 дитини.
Крім того, евакуація проводиться з села Рижівка Білопільської громади, звідти вже евакуювались 23 людини.
Наразі спільно представниками Червоного Хреста та МОМ проводиться забезпечення місць розміщення осіб необхідними товарами першої необхідності.
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