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Эвакуация из Сумской области: в Поповке остается около 20 человек, с ними нет связи

Фото: в Поповке Сумской области остается около 20 человек, с ними нет связи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из приграничных населенных пунктов Сумской области уже шестой день эвакуируют население. В селе Поповка Великописаревской общины в настоящее время остается около 20 человек, однако с ними отсутствует связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы общины Людмилы Бирюковой в эфире телемарафона.

"Люди не прислушались, когда было распоряжение об эвакуации из 5-километровой зоны и на сегодняшний день у нас нет доступа к этим людям и они вынуждены выбираться собственным транспортом или пешком. Далее их эвакуирует ГСЧС, полиция, ежедневно есть эвакуационные маршруты", - рассказала Бирюкова.

По ее словам, с селом Поповка пока нет связи, информацию о ситуации в населенном пункте рассказывают военные.

Как рассказала председатель общины, люди выходят из села по полевым дорогам. Там осталось до 20 человек. До войны в деревне проживало около 400 жителей.

Также эвакуация усложнена в селах Луговка и Александровка, оттуда эвакуировать людей помогают военные.

Добавим, до полномасштабного вторжения РФ в Великописаревскоей общине жило более 10 тысяч человек.

Эвакуация жителей приграничья в Сумской области

Напомним, в Сумской ОВА снова призвали жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из-за российских обстрелов.

В администрации просят связываться по этому вопросу с председателями общин и старостами на местах.

"Уезжайте в безопасные места, позаботьтесь о себе и своих родных", - подчеркнули в ОВА.

Вчера мы сообщали, что, по данным администрации, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуированы 256 человек, в том числе 26 детей.

В частности, вчера в безопасные места с территории общины перемещено 55 человек, из них 2 ребенка.

Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольского общества, оттуда уже эвакуировались 23 человека.

В настоящее время совместно представителями Красного Креста и МОМ проводится обеспечение мест размещения лиц необходимыми товарами первой необходимости.

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Война в УкраинеСумская областьэвакуация