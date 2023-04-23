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Евакуація іноземців з Судану. Перший французький літак прибув в Джибуті

Фото: евакуаційний літак з Судану приземлився в Джибуті (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, перший французький евакуаційний літак з Судану приземлився в Джибуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького президента Еммануеля Макрона у Twitter.

"Судан охоплений жорстокими сутичками. Перший літак, який евакуює наших співвітчизників, громадян Європи та інших країн, щойно приземлився в Джибуті", - повідомив президент.

Він також подякував за мобільність французької армій та агентів Міністерства Європи й закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні у Судані розпочалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря.

Раніше ми писали, що армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через військові дії в країні.

Крім того, збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак військові дії ще триватимуть.

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ФранціяСуданевакуація