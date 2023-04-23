Евакуація іноземців з Судану. Перший французький літак прибув в Джибуті

"Судан охоплений жорстокими сутичками. Перший літак, який евакуює наших співвітчизників, громадян Європи та інших країн, щойно приземлився в Джибуті", - повідомив президент.

Він також подякував за мобільність французької армій та агентів Міністерства Європи й закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні у Судані розпочалась евакуація іноземних громадян з порту Червоного моря.

Раніше ми писали, що армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через військові дії в країні.

Крім того, збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, однак військові дії ще триватимуть.

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