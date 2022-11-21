Евакуація з Херсону та області: куди звертатися бажаючим

Через складну безпекову ситуацію в Херсоні та області та проблем з інфраструктурою, жителям радять евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
"З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - йдеться в повідомленні.
Верещук підкреслила, що буде забезпечено безкоштовне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.
Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні країни. Держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.