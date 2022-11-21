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Евакуація з Херсону та області: куди звертатися бажаючим

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Тетяна Степанова

Через складну безпекову ситуацію в Херсоні та області та проблем з інфраструктурою, жителям радять евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Верещук підкреслила, що буде забезпечено безкоштовне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

  • записатися особисто в "Пункті незламності", який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон;
  • зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
  • повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;
  • звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48;
  • скористатися чат-ботом міністерства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від окупантів районів на півдні країни. Держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати.

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евакуаціяХерсонська областьІрина Верещук