Евакуація в Херсоні та області. ОВА звернулася до волонтерів з важливим проханням

Згідно з прогнозом Херсонського обласного центру з гідрометеорології, з 11 по 13 червня в регіоні очікуються грози та град. Шквал вітру досягатиме позначки в 15-20 метрів на секунду.

Херсонська ОВА закликала волонтерів, які беруть участь в рятувальних операціях, бути найближчими днями максимально обачними та не виходити на воду під час бурі та зливи.

Підрив ГЕС та евакуація в Херсонській області

Вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до серйозних наслідків. Вода з водосховища накрила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найбільш складна ситуація зафіксована в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Російські окупанти не тільки не проводять евакуацію місцевого населення, а ще й обстрілюють дану територію.

Станом на ранок 9 червня було зафіксовано зменшення рівня води. За позаминулу ніч вода спала на 20 см.