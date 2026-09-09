Евакуація з Херсона: на Миколаївщині хочуть створити транзитний пункт для переселенців

Як повідомляється, міністр соцполітики Денис Улютін провів зустріч з представницею УВКБ ООН в Україні Кастель Бернадетт. Головними темами зустрічі стали практичні плани підтримки прифронтових громад, евакуація та облаштування евакуйованих, забезпечення їх житлом і соцпослугами, а також координація державних і гуманітарних ресурсів перед зимою.

"Окрему увагу під час зустрічі приділили ситуації в Херсоні та підготовці до можливого збільшення масштабів евакуації. Сторони домовляються розглядати евакуацію як комплексний процес", - йдеться у повідомленні.

Пріоритетні напрями співпраці:

Ситуація в Херсоні: Сторони узгодили комплексний підхід до евакуації. На першому етапі проводитиметься оцінка потреб людей, їхніх сімейних зв'язків і побажань щодо житла, аби мінімізувати ризик повторної евакуації.

Догляд за пацієнтами в медзакладах: Для людей із медустанов Херсона, які потребують постійного догляду, формуватимуть детальні медичні та соціальні профілі для визначення безпечних місць подальшого проживання й підтримки.

Транзитний хаб на Миколаївщині: Опрацьовується створення додаткового транзитного майданчика для надання евакуйованим первинної допомоги (грошової, юридичної, соціальної, психосоціальної) та допомоги з розселенням.

Фінансова підтримка: Мінсоцполітики пропонує залучати Рахунок гуманітарного реагування і стійкості для цільових виплат людям у громадах переміщення, поєднуючи гуманітарну допомогу з державною системою захисту.