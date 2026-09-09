Эвакуация из Херсона: в Николаевской области хотят создать транзитный пункт для переселенцев

Министр соцполитики Денис Улютин провел встречу с представительницей УВКБ ООН в Украине Кастель Бернадетт. Главными темами встречи стали практические планы поддержки прифронтовых общин, эвакуация и обустройство эвакуированных, обеспечение их жильем и соцуслугами, а также координация государственных и гуманитарных ресурсов перед зимой.

"Отдельное внимание во время встречи уделили ситуации в Херсоне и подготовке к возможному увеличению масштабов эвакуации. Стороны договариваются рассматривать эвакуацию как комплексный процесс", - говорится в сообщении.

Приоритетные направления сотрудничества:

Ситуация в Херсоне: Стороны согласовали комплексный подход к эвакуации. На первом этапе будет проводиться оценка потребностей людей, их семейных связей и пожеланий по поводу жилья, чтобы минимизировать риск повторной эвакуации.

Уход за пациентами в медучреждениях: Для людей из медучреждений Херсона, нуждающихся в постоянном уходе, будут формировать детальные медицинские и социальные профили для определения безопасных мест последующего проживания и поддержки.

Транзитный хаб в Николаевской области: Разрабатывается создание дополнительной транзитной площадки для предоставления эвакуированным первичной помощи (денежной, юридической, социальной, психосоциальной) и помощи с расселением.

Финансовая поддержка: Минсоцполитики предлагает привлекать счет гуманитарного реагирования и устойчивости для целевых выплат людям в общинах перемещения, сочетая гуманитарную помощь с государственной системой защиты.