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Эвакуация из Херсона: в Николаевской области хотят создать транзитный пункт для переселенцев

13:09 09.09.2026 Ср
2 мин
Кабмин готовится к увеличению масштабов эвакуации из города
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Кабмине обсуждают эвакуацию из Херсона (Getty Images)

Правительство и ООН усиливают координацию подготовки к зиме. В частности, внимание направлено на ситуацию в Херсоне и подготовку к возможному увеличению масштабов эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Министр соцполитики Денис Улютин провел встречу с представительницей УВКБ ООН в Украине Кастель Бернадетт. Главными темами встречи стали практические планы поддержки прифронтовых общин, эвакуация и обустройство эвакуированных, обеспечение их жильем и соцуслугами, а также координация государственных и гуманитарных ресурсов перед зимой.

"Отдельное внимание во время встречи уделили ситуации в Херсоне и подготовке к возможному увеличению масштабов эвакуации. Стороны договариваются рассматривать эвакуацию как комплексный процесс", - говорится в сообщении.

Приоритетные направления сотрудничества:

Ситуация в Херсоне: Стороны согласовали комплексный подход к эвакуации. На первом этапе будет проводиться оценка потребностей людей, их семейных связей и пожеланий по поводу жилья, чтобы минимизировать риск повторной эвакуации.

Уход за пациентами в медучреждениях: Для людей из медучреждений Херсона, нуждающихся в постоянном уходе, будут формировать детальные медицинские и социальные профили для определения безопасных мест последующего проживания и поддержки.

Транзитный хаб в Николаевской области: Разрабатывается создание дополнительной транзитной площадки для предоставления эвакуированным первичной помощи (денежной, юридической, социальной, психосоциальной) и помощи с расселением.

Финансовая поддержка: Минсоцполитики предлагает привлекать счет гуманитарного реагирования и устойчивости для целевых выплат людям в общинах перемещения, сочетая гуманитарную помощь с государственной системой защиты.

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