Эвакуация в Харьковской области: за день из оккупации выехали более 700 человек

За минувшие сутки с оккупированной территории Харьковской области выехало более 750 гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу вице-премьер-министра Ирину Верещук .

Также она сообщила, что волонтерам удалось вывезти 30 домашних собак.

"Сегодня из временно неподконтрольных районов Харьковской области выехали 753 человека", - заявила Верещук.

Напомним, что пятого сентября удалось провести эвакуацию гражданских из Свято-Успенской Святогорской лавры.

Также, в Луганской ОВА рассказали, сколько человек выехали из области после 24 февраля.

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