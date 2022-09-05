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Эвакуация в Харьковской области: за день из оккупации выехали более 700 человек

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 19:12
Эвакуация в Харьковской области: за день из оккупации выехали более 700 человек Фото: эвакуация в Харьковской области: за день из оккупации выехали более 700 человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За минувшие сутки с оккупированной территории Харьковской области выехало более 750 гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу вице-премьер-министра Ирину Верещук.

"Сегодня из временно неподконтрольных районов Харьковской области выехали 753 человека", - заявила Верещук.

Также она сообщила, что волонтерам удалось вывезти 30 домашних собак.

Напомним, что пятого сентября удалось провести эвакуацию гражданских из Свято-Успенской Святогорской лавры.

Также, в Луганской ОВА рассказали, сколько человек выехали из области после 24 февраля.

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