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Евакуація у Харківській області: за день з окупації виїхали понад 700 людей

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 19:12
Евакуація у Харківській області: за день з окупації виїхали понад 700 людей Фото: Евакуація у Харківській області: за день з окупації виїхали понад 700 людей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За минулу добу з окупованої території Харківської області виїхало понад 750 цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку віце-прем’єр-міністра Ірину Верещук.

"Сьогодні з тимчасово непідконтрольних районів Харківської області виїхали 753 людини", - заявила Верещук.

Також вона повідомила, що волонтерам вдалось вивезти 30 домашніх собак.

Нагадаємо, що п'ятого вересня вдалося провести евакуацію цивільних зі Свято-Успенської Святогірської лаври.

Також, у Луганській ОВА розповіли, скільки людей виїхали з області після 24 лютого.

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