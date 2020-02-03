Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели

Фото: Андрей Скипальский (УНИАН)

Андрей Скипальский уточнил, что точной даты эвакуации украинских граждан из Китая еще нет

Генеральный директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский заявил, что эвакуация граждан Украины из Китая в связи со вспышкой коронавируса планируется до конца текущей недели. Об этом он сообщил во время брифинга Министерства здравоохранения Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он уточнил, что точной даты эвакуации украинских граждан из Китая еще нет.

"Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы должны принять эти меры и можем осуществить это", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.