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Евакуація громадян України з Китаю планується до кінця поточного тижня

Новини » Політика     03.02.2020 - 18:53
Евакуація громадян України з Китаю планується до кінця поточного тижня
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

Андрій Скіпальський уточнив, що точної дати евакуації українських громадян з Китаю ще немає

Генеральний директор Директорату громадського здоров'я Андрій Скіпальський заявив, що евакуація громадян України з Китаю в зв'язку зі спалахом коронавіруса планується до кінця поточного тижня. Про це він повідомив під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я України, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він уточнив, що точної дати евакуації українських громадян з Китаю ще немає.

"Йшлося на нараді в уряді - протягом тижня. Це було минулої п'ятниці. Я так розумію, що протягом цього тижня ми повинні прийняти ці заходи і можемо здійснити це", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр Олексій Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалах коронавіруса.

Крім того, компанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус в Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

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