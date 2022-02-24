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Эвакуация из городов рядом с линией разграничения. УЗ опубликовала список рейсов

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начинается эвакуация из городов рядом с линией разграничения. УЗ опубликовала список рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов сегодня:

Луганская область

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

Донецкая область

Два состава будут отправляться из Краматорска, два - из Мариуполя, один - из Константиновки.

Одесская область

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вклинились на территорию Украины на расстояние до пяти километров в двух областях.

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