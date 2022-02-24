В Украине начинается эвакуация из городов рядом с линией разграничения. УЗ опубликовала список рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УЗ.
Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов сегодня:
Луганская область
Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.
Донецкая область
Два состава будут отправляться из Краматорска, два - из Мариуполя, один - из Константиновки.
Одесская область
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вклинились на территорию Украины на расстояние до пяти километров в двух областях.