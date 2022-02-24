В Україні починається евакуація з міст поряд з лінією розмежування. УЗ опублікувала список рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.
Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:
Луганська область
Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.
Донецька область
Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.
Одеська область
Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вклинилися на територію України на відстань до п'яти кілометрів у двох областях.