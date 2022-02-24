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Евакуація з міст поряд з лінією розмежування. УЗ опублікувала список рейсів

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні починається евакуація з міст поряд з лінією розмежування. УЗ опублікувала список рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область

Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

Одеська область

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вклинилися на територію України на відстань до п'яти кілометрів у двох областях.

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Укрзалізниця