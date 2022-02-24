В Украине начинается эвакуация из городов рядом с линией разграничения. УЗ опубликовала список рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УЗ .

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов сегодня:

Луганская область

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

Донецкая область

Два состава будут отправляться из Краматорска, два - из Мариуполя, один - из Константиновки.

Одесская область

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах Укрзализныци и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.