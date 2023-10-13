Евакуація в Газі: Ізраїль закликав цивільних рухатись на південь, щоб "вберегти життя"

Жителі Гази, які хочуть "врятувати своє життя", повинні евакуюватись на південь від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ізраїля Йоаву Галанта, якого цитує Sky News .

Відповідаючи на питання щодо 24-годинного терміну, під час якого жителі Гази повинні евакуюватись, Галант відповів: "Ті, хто хоче врятувати своє життя, будь ласка, їдьте на південь". Водночас він не став уточнювати, чи був змінений вищезгаданий термін.

"Ми просимо всіх цивільних мешканців міста Газа виїхати на південь від Гази, тому що ми не хочемо заподіяти їм шкоди. Камуфляж терористів - це цивільне населення", - пояснив міністр.

Зокрема Галант додав, що військові знищать інфраструктуру, штаб-квартиру й військові об'єкти ХАМАСу, щоб "вивести це явище з Гази й з-під землі". За його словами, терористи "підняли зло на новий рівень".

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

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