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Эвакуация из Энергодара: колонна благополучно добралась до Запорожья

Автор: Александр Мороз

Сегодня, 11 марта, успешно провели очередную эвакуацию из Энергодара Запорожской области. Колонна благополучно добралась до места назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Колонна авто энергодарцев и жителей соседних населенных пунктов, которые с утра выехали в Запорожье, уже добрались до пункта назначения", - отметил он.

Напомним, накануне в Энергодар прибыла колонна гуманитарной помощи, и на 11 марта была объявлена эвакуация на собственных автомобилях.

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ЭнергодарВойна России против Украины