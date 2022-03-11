Эвакуация из Энергодара: колонна благополучно добралась до Запорожья

Сегодня, 11 марта, успешно провели очередную эвакуацию из Энергодара Запорожской области. Колонна благополучно добралась до места назначения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Колонна авто энергодарцев и жителей соседних населенных пунктов, которые с утра выехали в Запорожье, уже добрались до пункта назначения", - отметил он.
Напомним, накануне в Энергодар прибыла колонна гуманитарной помощи, и на 11 марта была объявлена эвакуация на собственных автомобилях.
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