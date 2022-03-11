RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Евакуація з Енергодара: колона благополучно дісталася до Запоріжжя

Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 11 березня, успішно провели чергову евакуацію з Енергодара Запорізької області. Колона благополучно дісталася до місця призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Колона авто енергодарців і жителів сусідніх населених пунктів, які з ранку виїхали до Запоріжжя, вже дісталися до пункту призначення", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні в Енергодар прибула колона гуманітарної допомоги, і на 11 березня була оголошена евакуація на власних автомобілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарВійна Росії проти України