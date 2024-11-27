Евакуація з Донецької області: куди направляють переселенців та які соцгарантії надаються

Таким чином, переселенців направляють до Івано-Франківської та Львівської, а також Закарпатську областей.

Соціальні гарантії для переселенців

Мешканцям Донецької області, які змушені покинути свої домівки, надається:

безкоштовне житло у закладах комунальної форми власності (визначених місцями тимчасового проживання) приймаючих територіальних громад Івано-Франківської, Львівської або Закарпатської областей,

фінансова підтримка для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

медична, гуманітарна та психологічна допомога.

Зазначається, що для дітей із батьками або опікунами, які евакуюються у примусовий спосіб, можливе безоплатне розселення у територіальних громадах Закарпатської області.

Важливо пам'ятати, що евакуаційні рейси до Закарпатської області здійснюються за заявками військових адміністрацій населених пунктів області.

Що потрібно для евакуації?

Залишити заяву за контактними номерами:

1. Гарячої лінії Донецької ОВА: 0 800 500 121 або (073) 050-01-21 (доступні месенджери WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

2. Для тяжкохворих та людей із інвалідністю за номером: 0 800 332 614.

Доїхати до місця збору, звідки буде організовано транспорт до евакуаційного поїзда.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити завдяки гарячої лінії Мінреінтеграції: 1548, або через месенджери Міністерства (WhatsApp, Telegram, Viber) за номером : (096) 078-84-33.

Ситуація на Донецькому напрямку

Донецька область залишається одним із найскладніших напрямків фронту. Безпекова ситуація для мирних мешканців лише погіршується, тому людей продовжують евакуйовувати, іноді навіть у примусовий спосіб.

За даними Генштабу України, за минулу добу найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.