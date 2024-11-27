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Евакуація з Донецької області: куди направляють переселенців та які соцгарантії надаються

Фото: евакуація (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Донецька область продовжує евакуацію мешканців через посилення бойових дій. Евакуаційні поїзди регулярно доставляють людей у безпечні регіони України, де переселенці отримують необхідну допомогу та підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Таким чином, переселенців направляють до Івано-Франківської та Львівської, а також Закарпатську областей. 

Соціальні гарантії для переселенців

Мешканцям Донецької області, які змушені покинути свої домівки, надається:

  • безкоштовне житло у закладах комунальної форми власності (визначених місцями тимчасового проживання) приймаючих територіальних громад Івано-Франківської, Львівської або Закарпатської областей,

  • фінансова підтримка для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб.

  • медична, гуманітарна та психологічна допомога.

Зазначається, що для дітей із батьками або опікунами, які евакуюються у примусовий спосіб, можливе безоплатне розселення у територіальних громадах Закарпатської області.

Важливо пам'ятати, що евакуаційні рейси до Закарпатської області здійснюються за заявками військових адміністрацій населених пунктів області.

Що потрібно для евакуації?

  • Залишити заяву за контактними номерами:

1. Гарячої лінії Донецької ОВА: 0 800 500 121 або (073) 050-01-21 (доступні месенджери WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

2. Для тяжкохворих та людей із інвалідністю за номером: 0 800 332 614.

  • Доїхати до місця збору, звідки буде організовано транспорт до евакуаційного поїзда.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити завдяки гарячої лінії Мінреінтеграції: 1548, або через месенджери Міністерства (WhatsApp, Telegram, Viber) за номером : (096) 078-84-33.

Ситуація на Донецькому напрямку

Донецька область залишається одним із найскладніших напрямків фронту. Безпекова ситуація для мирних мешканців лише погіршується, тому людей продовжують евакуйовувати, іноді навіть у примусовий спосіб.

За даними Генштабу України, за минулу добу найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

До того ж, як зазначав раніше американський Інститут вивчення війни (ISW), російські окупанти посилили транскордонні рейди, тиснуть у Торецьку та біля Покровська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьІвано-Франківська областьЕвакуація