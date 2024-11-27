Эвакуация из Донецкой области: куда направляются переселенцы и какие соцгарантии предоставляются

Таким образом, переселенцев направляют в Ивано-Франковскую и Львовскую, а также Закарпатскую области.

Социальные гарантии для переселенцев

Жителям Донецкой области, которые вынуждены покинуть свои дома, предоставляется:

бесплатное жилье в учреждениях коммунальной формы собственности (определенных местами временного проживания) принимающих территориальных общин Ивано-Франковской, Львовской или Закарпатской областей,

финансовая поддержка для отдельных категорий ВПЛ.

медицинская, гуманитарная и психологическая помощь.

Отмечается, что для детей с родителями или опекунами, которые эвакуируются принудительным способом, возможно безвозмездное расселение в территориальных общинах Закарпатской области.

Важно помнить, что эвакуационные рейсы в Закарпатскую область осуществляются по заявкам военных администраций населенных пунктов области.

Что необходимо для эвакуации?

Оставить заявление по контактным номерам:

1. Горячая линия Донецкой ОВА: 0 800 500 121 или (073) 050-01-21 (доступны мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

2. Для тяжелобольных и людей с инвалидностью по номеру: 0800332614.

Доехать до места сбора, откуда будет организован транспорт в эвакуационный поезд.

О желании эвакуироваться также можно сообщить благодаря горячей линии Минреинтеграции: 1548 или через мессенджеры Министерства (WhatsApp, Telegram, Viber) по номеру: (096) 078-84-33.

Ситуация на Донецком направлении

Донецкая область остается одним из самых сложных направлений фронта. Ситуация с безопасностью для мирных жителей только ухудшается, поэтому людей продолжают эвакуировать, иногда даже принудительным способом.

По данным Генштаба Украины, за прошедшие сутки наибольшее количество боеприкосновений зафиксировано на Покровском направлении. Подробности – в материале РБК-Украина.