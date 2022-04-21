Эвакуация из Донбасса. Сегодня из Покровска отправится бесплатный поезд
Фото: сегодня из Покровска отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 21 апреля, продолжится эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей. Сегодня отправится один поезд из Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Поезд отправится со станции в Покровске в 16:30 и направится к станции Чоп Закарпатской области. Проезд будет бесплатный.
Напомним, сегодня Укрзализныця запланировала шесть эвакуационных поездов из восточных областей в западные регионы Украины.
Также стоит отметить, что вчера оккупанты не смогли обеспечить надлежащие условия для эвакуации жителей Мариуполя.
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