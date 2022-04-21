Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на четверг, 21 апреля. Сегодня компания назначила дополнительно 6 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце предупреждают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, в Укрзализныце разоблачили четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российскими оккупантами и передавали им информацию.

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