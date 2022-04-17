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Эвакуация из Донбасса. Сегодня отправится один поезд из Покровска

Фото: сегодня из Покровска отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 17 апреля, продолжится эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей. Сегодня отправится один эвакуационный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Поезд отправится в 16:30 со станции в Покровске и будет следовать до вокзала в городе Чоп Закарпатской области. Проезд - бесплатный.

"Из Луганской области подвоз людей к этому поезду будет осуществляться автобусами на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця сегодня продолжит эвакуацию в других регионах. В частности, поезда отправятся из Харькова, Запорожья и Днепра.

Также ранее мы сообщали, что с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.

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