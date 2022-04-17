Эвакуация из Донбасса. Сегодня отправится один поезд из Покровска

В воскресенье, 17 апреля, продолжится эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей. Сегодня отправится один эвакуационный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.