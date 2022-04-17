Эвакуация из Донбасса. Сегодня отправится один поезд из Покровска

В воскресенье, 17 апреля, продолжится эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей. Сегодня отправится один эвакуационный поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Поезд отправится в 16:30 со станции в Покровске и будет следовать до вокзала в городе Чоп Закарпатской области. Проезд - бесплатный.
"Из Луганской области подвоз людей к этому поезду будет осуществляться автобусами на безвозмездной основе", - говорится в сообщении.
Напомним, Укрзализныця сегодня продолжит эвакуацию в других регионах. В частности, поезда отправятся из Харькова, Запорожья и Днепра.
Также ранее мы сообщали, что с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.