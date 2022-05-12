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Эвакуация из "Азовстали". Спецоперация будет иметь несколько этапов, - Верещук

Фото: Ирина Верещук (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

РФ не согласилась на процедуру "экстракшн" на "Азовстали" в Мариуполе. Они предлагают только капитуляцию. Поэтому спецоперация по освобождению раненых пройдет несколько этапов.

Об этом заявила вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире "1+1", передает РБК-Украина.

"Сейчас продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласовывают сложить оружие. На сегодня есть лишь единственный путь-идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап - это эвакуация тяжелораненых”, - сказала Верещук.

Она также напомнила, что переговоры, которые ранее продолжались об освобождении бойцов, прекращены.

"Мы начали новый раунд переговоров. Предыдущие завершены неудачей. Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и тероборони. Ребят надо спасать. Все нуждаются в спасении", - добавила она.

Напомним, защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных, которые защищают Мариуполь.

Также мы писали, что российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на"Азовсталь".

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