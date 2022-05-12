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Евакуація з "Азовсталі". Спецоперація матиме кілька етапів, - Верещук

Фото: Ірина Верещук (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

РФ не погодилася на процедуру "екстракшн" на "Азовсталі" у Маріуполі. Вони пропонують лише капітуляцію. Тож спецоперація з визволення поранених пройде кілька етапів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі "1+1", передає РБК-Україна.

"Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях - йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап - це евакуація важкопоранених”, - сказала Верещук.

Вона також нагадала, що перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців, припинені.

"Ми почали новий раунд перемовин. Попередні завершені невдачею. Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", - додала вона.

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" закликали допомогти в евакуації військових, які захищають Маріуполь.

Також ми писали, що російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів на "Азовсталь".

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