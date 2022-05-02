Эвакуация из "Азовстали": по пути следования колонны спасли еще 56 гражданских, - ОВА

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что во время эвакуации из Мариуполя по пути следования колонны забрали еще 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы в телемарафоне.

По его словам, когда колонна доберется до подконтрольной территории, тогда будет сделано официальное заявление. Также будет названо точное количество эвакуированных людей.

Отмечается, что больше людей из "Азовстали" оккупанты вывезти не дали возможности.

"Сегодня была возможность забрать людей по пути следования колонны. Забрали еще 56 человек. Когда колонна доберется до подконтрольной территории, тогда будем делать официальные сообщения о том, сколько людей было эвакуировано. Но больше людей из "Азовстали" забрать не дали возможности", - сказал Кириленко