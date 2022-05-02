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Евакуація з "Азовсталі": по шляху слідування колони врятували ще 56 цивільних, - ОВА

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 22:22
Евакуація з "Азовсталі": по шляху слідування колони врятували ще 56 цивільних, - ОВА Евакуація з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що під час евакуації з Маріуполя по шляху слідування колони забрали ще 56 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у телемарафоні.

За його словами, коли колона дістанеться підконтрольній території, тоді буде зроблена офіційна заява. Також буде названа точна кількість евакуйованих людей.

Зазначається, що більше людей з "Азовсталі" окупанти вивезти не дали можливості.

"Сьогодні була можливість забрати людей по шляху слідування колони. Забрали ще 56 людей. Коли колона дістанеться підконтрольної території, тоді будемо робити офіційні повідомлення про те, скільки людей було евакуйовано. Але більше людей з "Азовсталі" забрати не дали можливості", - сказав Кириленко

Раніше ми повідомляли, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.

Також ми писали, що евакуація з Маріуполя продовжиться завтра.

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