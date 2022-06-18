Эвакуация с "Азота" в Северодонецке: гражданские отказываются выезжать, - Гайдай

Мирное население, которое скрывается в подвалах завода "Азот" в Северодонецке, отказывается от эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят", - рассказал Гайдай.
По его словам, в ОВА попросили нацгвардейцев, чтобы они на всякий случай записали на видео свое общение с гражданскими, где они отказываются от выезда.
"У нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят", - отметил Гайдай.
Напомним, ранее Гайдай заявлял, что сотни мирных жителей, находящихся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.
Также мы писали, что, по словам Гайдая, на сегодня на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей.
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