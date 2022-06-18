Эвакуация с "Азота" в Северодонецке: гражданские отказываются выезжать, - Гайдай

"С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят", - рассказал Гайдай.

По его словам, в ОВА попросили нацгвардейцев, чтобы они на всякий случай записали на видео свое общение с гражданскими, где они отказываются от выезда.

"У нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят", - отметил Гайдай.