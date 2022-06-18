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Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: цивільні відмовляються виїжджати, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (tribun)
Автор: Іван Носальський

Мирне населення, яке ховається у підвалах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку, відмовляється від евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватись, вони не хочуть", - розповів Гайдай.

За його словами, в ОВА попросили нацгвардійців, щоб вони про всяк випадок записали на відео спілкування з цивільними, де вони відмовляються від виїзду.

"У нас багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що сотні мирних жителів, що знаходяться на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, не можуть евакуюватись через постійні обстріли.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, сьогодні на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей.

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