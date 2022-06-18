Евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку: цивільні відмовляються виїжджати, - Гайдай

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів евакуюватись, вони не хочуть", - розповів Гайдай.

За його словами, в ОВА попросили нацгвардійців, щоб вони про всяк випадок записали на відео спілкування з цивільними, де вони відмовляються від виїзду.

"У нас багато відеоматеріалу, де людям пропонують виїжджати, але вони не хочуть", - наголосив Гайдай.