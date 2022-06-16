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На заводе "Азот" в Северодонецке укрываются 600 человек, эвакуация невозможна

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Украина, Четверг 16 июня 2022 20:01
На заводе "Азот" в Северодонецке укрываются 600 человек, эвакуация невозможна Фото: Сергей Гайдай (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Евгений Прокопенко

Сотни мирных жителей, находящихся на химическом заводе "Азот" в Севевродонецке, не могут эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.

Об этом заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В интервью журналистам Гайдай подчеркнул, что сотни мирных жителей не могут эвакуироваться с завода "Азот" из-за постоянных обстрелов российской артиллерии.

"Сейчас выйти оттуда невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев", - сообщил глава ОВА.

Гайдай добавил, что если бы кто-то вышел с завода, то с вероятностью в 90% он бы был убит.

Также глава военной администрации уточнил, что сейчас на территории предприятия находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

По данным главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, у мирных жителей, которые прячутся от обстрелов на территории химзавода, есть определенные запасы продовольствия, однако они не пополнялись уже в течение двух недель.

Также он отметил, что в основном на "Азоте" находятся работники химического завода и их семьи.

Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонительной операции Луганской области.

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