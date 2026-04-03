Евакуація авто в Києві різко подорожчає: скільки тепер доведеться платити

Чому дорожчає

Причина - зростання цін на пальне, заявляє заступник голови міської адміністрації Костянтин Усов. Саме через це приватні компанії, що займаються транспортуванням затриманих авто, переглядають тарифи.

"Тариф на такі послуги не є державно регульованим, тому його встановлюють безпосередньо компанії, що здійснюють транспортування", - зазначив Усов.

Скільки коштуватиме евакуація авто в Києві

З 15 квітня 2026 року мінімальна ціна евакуації для приватних операторів становитиме 1 680 грн. Це стільки ж, скільки коштує транспортування авто вагою до 2 000 кг, якщо евакуацію виконує Нацполіція.

Порівняно з минулим роком тариф зріс значно - у 2025 році мінімальна вартість стартувала від 1 200 грн.

Фото: у Києві зростає вартість буксирування авто (КМДА)

Київ все одно дешевший за інші міста

Навіть після підвищення столичний тариф залишається одним з найнижчих в Україні серед великих міст:

Дніпро - від 2 110 до 2 410 грн;

Львів - від 1 862 до 2 638 грн.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, тариф за евакуацію не є державно фіксованим - його встановлюють самі перевізники.

Водночас спори щодо законності евакуації можна оскаржити в суді та отримати компенсацію, якщо інспектор припустився помилок при оформленні.